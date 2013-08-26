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كى مون: نحتاج إلى كل ساعة للتحقيق فى الهجوم الكيميائى فى سوريا

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كى مون: نحتاج إلى كل ساعة للتحقيق فى الهجوم الكيميائى فى سوريا كى مون: نحتاج إلى كل ساعة للتحقيق فى الهجوم الكيميائى فى سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الاثنين، أن "كل ساعة تحتسب" بالنسبة إلى عمل فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة، الذى سمح له النظام السورى أمس الأحد، بالتوجه إلى ريف دمشق للتحقيق فى الهجوم الكيميائى المفترض الذى استهدف غوطة دمشق الأربعاء.

وقال بأن للصحفيين فى سيول قبيل ساعات من بدء فريق المحققين عملهم، "كل ساعة تحتسب، لا يمكننا تحمل أى تأخير إضافى".

وبعد أربعة أيام على وقوع الهجوم الكيميائى المفترض، سمح النظام السورى للمحققين الدوليين الأحد بالتوجه إلى الغوطة للتحقيق فى هذا الهجوم، الذى تتهم المعارضة قوات النظام بشنه، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص كما تقول، غير أن واشنطن ولندن اعتبرتا أن هذه الموافقة أتت متأخرة جدا، وربما تكون الأدلة على استخدام السلاح الكيميائى فى الهجوم قد "أتلفت".

وأضاف بأن الذى يقوم بزيارة تستمر خمسة أيام إلى وطنه كوريا الجنوبية، أن "العالم يراقب سوريا"، مشددا مجددا على وجوب السماح لمفتشى الأمم المتحدة بإجراء تحقيق "كامل وشامل وبدون عراقيل".

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