استمرار توقف تصدير النفط بميناء الحريقة الليبى

قال مدير ميناء "الحريقة" المهندس ياسين حماد، إن عمليات تصدير النفط الخام بالميناء لازالت متوقفة منذ يوم 16 من الشهر الجارى إلى الآن، نتيجة اعتصام أفراد حرس المنشآت النفطية بميناء الحريقة الليبى.

وأشار حماد فى تصريح له أمس إلى وجود ناقلات نفط بمنطقة المصفاة، وكافة إجراءاتها سليمة ومستوفاة، وعندها الإذن بشحن النفط، ولكنها منعت من الدخول إلى الميناء من قبل هؤلاء المعتصمين.

وأكد مدير الميناء على وجود مساع مع أفراد حرس المنشآت وشركة الخليج العربى لإنهاء الاعتصام وبدورها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة "القوة القاهرة" رفعاً جزئياً فيما يتعلق بميناء مرسى البريقة النفطى.

وحسب إعلان المؤسسة فقد تم استئناف عمليات التصدير بميناء مرسى البريقة النفطى وفق القواعد والضوابط المعمول بها عالمياً، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة، وحرس المنشآت النفطية.

وأشار الإعلان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ومن خلال شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تتولى تصريف إنتاج الشركة من خام البريقة ومكثفات البريقة وغاز الطهى، وكذلك منتج الميثانول إلى السوق المحلى والدولى.

وأبدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “نورى بالروين رغبة ليبيا تطوير قطاعها النفطى بمشاركة الشركات الأمريكية المختلفة التى اعتبرها تمتلك خبرات واسعة فى مجالى النفط والغاز.