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كيرى: احتمالات استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية شبه مؤكد

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كيرى: احتمالات استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية شبه مؤكد كيرى: احتمالات استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية شبه مؤكد

أجرى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أمس الأحد، اتصالات هاتفية بالأمين العام للأمم المتحدة ونظرائه البريطانى والفرنسى والكندى والروسى، أبلغهم خلالها أنه يعتبر "من شبه المؤكد" أن يكون النظام السورى شن هجوما بالأسلحة الكيميائية فى 21 أغسطس على ريف دمشق، بحسب ما أفاد دبلوماسى.

وقال المسئول فى وزارة الخارجية أن كيرى قال لبان كى مون ووليام هيج ولوران فابيوس وجون بيرد وسيرغى لافروف أنه "لو أراد النظام السورى أن يثبت للعالم انه لم يستخدم أسلحة كيميائية فى هذا الحادث، لكان أوقف قصفه على هذه المنطقة وسمح بوصول فورى للأمم المتحدة إليها قبل خمسة أيام".

وتابع الدبلوماسى، إن كيرى "قال بوضوح على ضوء المعلومات التى تم تقاسمها مع شركائنا وأجهزة استخبارات أخرى أنه من شبه المؤكد أن النظام السورى استخدم سلاحا كيميائيا".

وكان مسئول أمريكى آخر قال لوكالة فرانس برس أنه استنادا إلى التقارير الواردة بشأن أعداد الضحايا والعوارض التى ظهرت عليهم، واستنادا إلى المعلومات الاستخبارية الأمريكية والأجنبية، "بات من شبه المؤكد فى هذه المرحلة أنه تم استخدام أسلحة كيميائية من جانب النظام السورى ضد مدنيين فى هذه الحادثة"، وهو ما كانت واشنطن قد أعلنت أنه يشكل "خطا أحمر".

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