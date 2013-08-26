المكسيك: الاقتراب من إبرام اتفاقية لإلغاء الجمارك بين دول بأمريكا اللاتينية

قال وزير الاقتصاد المكسيكى الديفونسو جواخاردو إن كتلة من دول أمريكا اللاتينية تضم المكسيك وكولومبيا وبيرو وتشيلى انتهت تقريبا من مفاوضات إلغاء التعريفات الجمركية على كل التجارة فيما بينها.

وكانت الدول الأربعة قد اتفقت خلال اجتماع عقد فى كولومبيا فى مايو أيار على إلغاء التعريفات الجمركية على 90% من السلع والخدمات وقال جواخاردو إن هذه الدول اقتربت جدا من الاتفاق على 10% المتبقية.

وقال جواخاردو إن الدول اقتربت أيضا من التوصل لاتفاق نهائى على الشروط التى تنظم قواعد المنشأ.

وأضاف أنه مازالت توجد مسائل قليلة يتعين تذليلها من بينها كيفية معاملة بعض المنتجات الزراعية ولكنه قال إن من المزمع اختتام المحادثات التجارية اليوم الاثنين.