أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

المكسيك: الاقتراب من إبرام اتفاقية لإلغاء الجمارك بين دول بأمريكا اللاتينية

Google+ Print
المكسيك: الاقتراب من إبرام اتفاقية لإلغاء الجمارك بين دول بأمريكا اللاتينية المكسيك: الاقتراب من إبرام اتفاقية لإلغاء الجمارك بين دول بأمريكا اللاتينية

قال وزير الاقتصاد المكسيكى الديفونسو جواخاردو إن كتلة من دول أمريكا اللاتينية تضم المكسيك وكولومبيا وبيرو وتشيلى انتهت تقريبا من مفاوضات إلغاء التعريفات الجمركية على كل التجارة فيما بينها.

وكانت الدول الأربعة قد اتفقت خلال اجتماع عقد فى كولومبيا فى مايو أيار على إلغاء التعريفات الجمركية على 90% من السلع والخدمات وقال جواخاردو إن هذه الدول اقتربت جدا من الاتفاق على 10% المتبقية.

وقال جواخاردو إن الدول اقتربت أيضا من التوصل لاتفاق نهائى على الشروط التى تنظم قواعد المنشأ.

وأضاف أنه مازالت توجد مسائل قليلة يتعين تذليلها من بينها كيفية معاملة بعض المنتجات الزراعية ولكنه قال إن من المزمع اختتام المحادثات التجارية اليوم الاثنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365