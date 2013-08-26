بالصور.. وزير الآثار فى جولة لتفقد المعالم الأثرية بالوادى الجديد

يستكمل اليوم الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، جولته التفقدية بالمناطق الأثرية بمحافظة الوادى الجديد، لليوم الثانى على التوالى حيث يتوجه لزيارة مقابر المزوقة الأثرية، والتى قاربت أعمال الترميم بها على الانتهاء تمهيدا لافتتاحها رسميا أمام الزوار أول شهر أكتوبر القادم، كما يتفقد منطقة آثار معبد دير الحجر وقرية القصر الإسلامية للوقوف على أهم المعوقات التى تحول دون إتمام عمليات الترميم والصيانة بتلك المواقع الأثرية الهامة.

وكان وزير الآثار قد تفقد مساء أمس الأحد معبد هيبس الأثرى بمدخل مدينه الخارجة، حيث ناقش خلال لقائه مع اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، آليات وضع خطة مشتركة بين الآثار والمحافظة لرفع كفاءة العديد من المواقع الأثرية بكل من الواحات الداخلة والخارجة، ووضعها على الخريطة السياحية كعامل جذب سياحى لمصر، كما تم مناقشة سبل جذب السياح للمنطقة وكيفية دعم تلك المواقع ووضعها على الخريطة السياحية، خاصة أن بعض المواقع السياحية فى الوادى الجديد تنافس غيرها بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى مناقشة عمل جسر بين المحافظات العامرة بالمواقع السياحية وسبل دعم المحافظة بقناة تليفزيونية تنقل معالم الوادى الجديد.

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