غرفة السياحة: عدد من الشركات تلاعبت وسجلت 30 ألف اسم وهمى بقرعة الحج

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، عن تلاعب عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وقيامهم بتسجيل نحو 30 ألف اسم وهمى على الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الحجاج بوزارة السياحة، حيث بلغ عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحى نحو 170 ألف مواطن.

وطالب "عبد العال" فى تصريح لـ"اليوم السابع" وزارة السياحة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى الضوابط المنظمة لرحلات الحج على الشركات المخالفة، وإلغاء كشوف الأسماء التى تم التلاعب بها لعدم الإضرار بالحجاج الحقيقيين، وللحفاظ على حقوق الشركات الجادة التى نفذت الضوابط بكل صرامة هذا العام.

وشدد "عبد العال" على ضرورة عدم السماح بتجاوز نسبة الـ 10 % لتعديل أسماء الحجاج لكل شركة بأى حال من الأحوال، مطالبا بإلغاء حصة الشركة المتجاوزة لهذه النسبة، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع قيادات وزارة السياحة لمواجهة الشركات المتلاعبة بموسم الحج.

فيما أعلن مصطفى عبد اللطيف، وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، غلق باب تسجيل أسماء الراغبين فى أداء الفريضة من خلال شركات السياحة، اليوم السبت، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تسجيل حوالى 170 ألف مواطن يتنافسون على التأشيرات المتاحة للحج السياحى.

وقال "عبد اللطيف" لـ"اليوم السابع" إنه سيتم إجراء القرعة الثلاثاء المقبل، بمركز معلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بلغ 2100 شركة.

يذكر أن وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، حذر الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام من التلاعب فى الأسماء التى قامت بتسجيلها على الموقع الإلكترونى بأى صورة من صور التلاعب، مثل (تسجيل أسماء وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الحجاج)، مؤكدا أنه فى حال ثبوت قيام الشركة بتلك المخالفة فسوف يتم إلغاء كشف الأسماء دون أدنى مسئولية على الوزارة، وتحميل الشركة لمسئوليتها القانونية أمام الوزارة والمواطنين.