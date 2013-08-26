مركز الملك فهد للجودة .. مؤسسة غير مسبوقة عربيا في تجويد خدمات التعليم

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أكد مدير مركز الملك فهد للجودة في الأحساء، عبدالله بن محمد العكاسي بأن المركز هو الوحيد من نوعه في الوطن العربي الذي يعمل على نشر وتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة لرفع مستوى الخدمات التربوية والتعليمية بما يحقق تطلعات وتوقعات المستفيدين في ضوء سياسة وأهداف التربية والتعليم في المملكة.وقال العكاسي لـ «عكاظ» أن المركز يعمل على دعم تحول المؤسسات التعليمية نحو الجودة والتميز ويحمل إنشاء المركز دلالات عميقة للرؤية الاستراتيجية وتعبر عن تطلعاته لدعم تحول المملكة نحو مجتمع المعرفة الذي يتطلب الذكاء والإبداع والأداء المتميز وهذا يتطلب مؤسسات تعليمية لديها القدرة على بناء عقول مبدعة ومنتجة للمعرفة.وأضاف العكاسي أن المركز يعنى بنشر وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس والمرافق الإدارية لتحقيق نقلة نوعية في التربية والتعليم وبدأ رحلته نحو التميز من خلال التطلع لمواكبة المستجدات العالمية في مجال الجودة بفلسفة غير تقليدية مع المحافظة على الثوابت والقيم الوطنية والإسلامية وانطلق من خلال آخر ما توصلت إليه أدبيات إدارة الجودة وأفضل الممارسات العالمية في جودة التعليم وذلك بوضع خطة استراتيجية تركزت على ستة أهداف وهي تطوير أساليب نشر ثقافة الجودة في الميدان التربوي وبناء إطار ضمان الجودة لمدارس التعليم العام وأدلة العمل المرتبطة به وإعداد القيادات التربوية لتتوافق ممارستها مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة مع دعم مشاركة المدارس وإدارات التربية والتعليم في جوائز الجودة .