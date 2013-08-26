جامعة البترول تنهي إجراءات طلابها الجدد في 45 دقيقة

عكاظ (الدمام)

استقبلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس الطلاب المستجدين للفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1434/1435هـ وذلك بمبنى المعارض بالجامعة، ليتم إلحاقهم بالبرنامج التعريفي الذي تنظمه الجامعة لمدة أسبوع ويهدف لإنهاء إجراءات القبول ويتضمن عددا من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية والترفيهية لإعداد الطالب ليكون بكامل جاهزيته من بداية أول يوم دراسي.وأبلغ عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسفر بن محمد الزهراني أن كافة الإجراءات الأساسية تتم تحت سقف واحد خلال مدة لا تزيد على 45 دقيقة. وأضاف أن البرنامج يتضمن اختبارا لتحديد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية وتهيئة الطالب وإعداده لبدء عامه الدراسي الأول بالجامعة والتركيز على الجوانب الهامة لمساعدة الطالب على التأقلم سريعا مع الحياة الجامعية ويتضمن أيضا أمسيات ثقافية وأنشطة رياضية متنوعة تمتد لعشرة أيام.وذكر الدكتور الزهراني أن جامعة الملك فهد دأبت كجزء من تقاليدها على الاحتفاء والترحيب بطلابها المستجدين كل عام من خلال برنامج تعريفي متكامل، وتمت جدولة وتوزيع مجموعات الطلاب المستجدين على أيام البرنامج التعريفي حسب جدول زمني نظمته العمادة فور إعلان نتائج القبول في الجامعة خلال الفترة الماضية، وقال إن الطالب يحصل على البطاقة الجامعية وبطاقة الصراف الآلي لصرف المكافآت والحصول على البريد الإلكتروني وتفعيله، ورقم صندوق البريد الخاص بكل طالب وكذلك إنهاء إجراءات السكن واستلام الجدول الدراسي ثم الكتب الدراسية.وقال إن البرنامج يتضمن لقاء مفتوحا مع مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان مع الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم ولقاء آخر مع عميدي القبول والتسجيل وشؤون الطلاب وشؤون السنة التحضيرية يوم الأربعاء 21 شوال حسب ما هو محدد في جدول البرنامج التعريفي.وأضاف الدكتور الزهراني أن هناك جولة للطلاب على المدينة الجامعية للتعرف على مبانيها الأكاديمية والإدارية، كما يزود الطالب بملف يشتمل على بعض النشرات الإرشادية المهمة، وجدول زمني بمحاضرات مركز التوجيه والإرشاد بالعمادة التي يلزم جميع المستجدين حضورها، إضافة إلى دليل متكامل يحوي جميع المعلومات المتعلقة بالجوانب الأكاديمية والإجراءات الرسمية والأنشطة المختلفة التي تهم الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية، إضافة إلى الإرشادات والنصائح التوعوية المهمة في التحصيل الدراسي الجامعي.كما رحب بأولياء الأمور المرافقين لأبنائهم، وأضاف أن أولياء الأمور سيكون لهم برنامج خاص يتضمن تعريفا بالجامعة وبرامجها مع التركيز على ما يهمهم كأولياء أمور وتعريفهم بطرق التواصل مع الجامعة ليكونوا خير عون لأبنائهم للنجاح والتميز خلال مسيرتهم الدراسية في الجامعة بالإضافة إلى جولة ميدانية في المدينة الجامعية للاطلاع على مبانيها الأكاديمية والمدينة السكنية للطلاب وأهم مرافقها. وفي نهاية حديثه قال الدكتور الزهراني «إن الجامعة تتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب المستجدين لهذا العام بالجامعة وترحب بهم، ونتمنى جميعا كمسؤولين في الجامعة التوفيق والسداد لهم».