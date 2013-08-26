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أمانة الشرقية تنشئ ميناء بريا بمساحة 200 ألف م2 مربع في مجمع الكباري

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أمانة الشرقية تنشئ ميناء بريا بمساحة 200 ألف م2 مربع في مجمع الكباري أمانة الشرقية تنشئ ميناء بريا بمساحة 200 ألف م2 مربع في مجمع الكباري

 عكاظ (الدمام)

قررت أمانة المنطقة الشرقية تخصيص موقع قرب مجمع الكباري والجسور في الظهران ليكون محطة للنقل العام.وأبلغ أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة عملت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية على تنظيم الأرض التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والواقعة بجوار مجمع الكباري بالظهران على طريق (الظهران ــ بقيق ــ الجبيل) لتكون ميناء بريا بمساحة إجمالية تقارب 200 ألف متر مربع لغرض إقامة محطة للحافلات.إلى ذلك، أصدر المهندس فهد الجبير قرارا بتخصيص قطعة الأرض رقم ( خ1) في المخطط المعتمد رقم (ش د 1293) لتكون مقرا لمحطة النقل العام، ويأتي القرار تلبية لاحتياجات المنطقة الشرقية المستقبلية والعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يوفر بيئة صحية للمجتمع يتميز بالسلامة والكفاءة العالية، وستصبح المحطة بعد إنشائها محورا هاما في نقل المسافرين بين المنطقة الشرقية ومختلف مناطق المملكة ودول الخليج المجاورة والدول العربية الأخرى وتتضمن كافة المرافق والخدمات والمواقف المخصصة للحافلات والمسافرين، كما ستساهم تلك المحطة في إيجاد نقل بري آمن وبخدمة متميزة تدعم حركة السياحة والسفر الداخلية والخارجية على حد سواء.

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