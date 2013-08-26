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هيئة التخصصات تعترف بمركز تدريب مستشفى قوى الأمن

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هيئة التخصصات تعترف بمركز تدريب مستشفى قوى الأمن هيئة التخصصات تعترف بمركز تدريب مستشفى قوى الأمن

بعد زيارة واحدة فقط..

 مفرح السبيعي (الرياض)

منحت الهيئة للتخصصات الصحية شهادة اعتراف عام لمستشفى قوى الأمن بالدمام التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ليكون مركزا تدريبيا للأطباء في كافة التخصصات الطبية لمدة خمس سنوات ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. وأكد العقيد طبيب طلال حسان المالكي مدير مكتب الإشراف بالمستشفى أن الاعتراف يأتي تحقيقا لرؤية المستشفى، ليكون المركز أحد المراكز التدريبية الموثوقة للمساهمة ببناء الكادر الطبي السعودي في مختلف التخصصات الطبية والجراحية. وأضاف أنه بالرغم من قصر العمر التشغيلي للمستشفى والذي لم يتجاوز العامين، إلا أن المركز نجح في توفير الاستشاريين المؤهلين وأصحاب الخبرات الأكاديمية في مختلف التخصصات والمعدات الطبية المتطورة، وغرف العمليات المجهزة، والإمكانات والوسائل التعليمية المتكاملة من مختبرات وقاعات محاضرات. كما أن الدورات التدريبية التي تعقد بشكل دوري كانت كفيلة بإقناع لجنة التقييم المختصة بمنح الاعتراف العام للمستشفى بعد زيارة واحدة. وأضاف العقيد المالكي أن ذلك يعد إثباتا على المستوى العالي الذي تأسس عليه المستشفى وكوادره الطبية والفنية والإدارية لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بخدمة منسوبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين.

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