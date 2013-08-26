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هل يمكن أن تؤثر علاجات الاكتئاب على الأجنة؟

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هل يمكن أن تؤثر علاجات الاكتئاب على الأجنة؟ هل يمكن أن تؤثر علاجات الاكتئاب على الأجنة؟

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 33 عاما، وحامل للمرة الأولى فى الأسبوع السابع، ولكن حدوث الحمل أمر لم أتوقعه حيث حدث بعد الزواج مباشرة ، والمشكلة التى أواجهها هى تناولى لعلاج الاكتئاب وهى " Alpraz 0,5،Tunelus20 منذ حوالى عشر سنوات، وبشكل منتظم مع العلم أنى توقفت عن تناولها فور علمى بالحمل، ولكنى أخشى أن يكون هناك أثر على الجنين فهل يمكن أن تمثل تلك الأدوية خطرا على سلامة نمو الجنين؟ وهل يوجد بدائل آمنة أثناء فترة الحمل؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا:
> بداية نطمئن السيدة من عدم وجود أى خطورة على الجنين من جراء تناول تلك الأدوية وخاصة فى حالة التوقف عن تناولها فى تلك الفترة المبكرة وبالطبع يجب التوقف عنها طوال فترة الحمل.

أما بالنسبة للبدائل الآمنة والتى ننصح بها فى أوقات الضرورة هى دواء "أركاليون" ولكن بجرعة يحددها الطبيب المعالج نظرا لما تتطلبه الحالة وتشخيصه لها.

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