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تعرف على أسباب الجلوكوما وكيفية علاجها

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تعرف على أسباب الجلوكوما وكيفية علاجها تعرف على أسباب الجلوكوما وكيفية علاجها

قال الدكتور سيد الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون إن المياه الزرقاء "الجلوكوما" هى ارتفاع فى ضغط العين ولا تتحمله خلايا الشبكية الحساسة، ويكون ذلك نتيجة لعدم خروج سائل الرطوبة المائية من العين وهو المسئول عن الحفاظ على الضغط الطبيعى للعين ، لافتا إلى أن العين تنتج كمية بسيطة من هذا السائل باستمرار ويخرج بكمية متساوية من العين، وفى حالات عد خروج هذا السائل من العين مع الوقت يؤثر السائل على ضغط العين والعصب البصرى.

وأضاف الطوخى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من الأعراض التى تدل على الإصابة بالمياه الزرقاء الدموع الدائمة للعين والشعور بعدم الراحة عند النضر للضوء، وعند الأطفال تكون الأعراض مختلفة فيوجد تمدد زيادة عن اللازم بشبكية العين وصداع دائم.

وأضاف الطبيب أن الأسباب التى تؤدى لوجود المياه الزرقاء عند الأطفال غالبا خلقية، نتيجة لزواج الأقارب وتناول بعض الأدوية أثناء الحمل ولتواجد جينات شرقية متواجدة بنسبة عالية عند المصريين.
> أكد أستاذ طب وجراحة العيون أن العلاج الوحيد للمياه الزرقاء عند الأطفال هو الجراحة لأن الأطفال توجد عندهم القناة الموصلة للعين "قناة شليم" مسئولة عن إزالة السوائل الزائدة وتكون عند الأطفال مسدودة وتستلزم الجراحة، مضيفا أن علاج الجلوكوما عند الكبار يكون بالعلاج الدوائى باستخدام قطرات الجلوكوما الموضعية.

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