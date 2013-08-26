دراسة بريطانية: منع الطعام والسوائل عن السيدات خلال الولادة غير مبرر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة عن معلومات جديدة وهامة، بشأن حقيقة بعض التوصيات الشائعة والمعايير المتبعة خلال عمليات الولادة على مستوى العالم.

وأشار الباحثون أن منع الطعام والشراب عن السيدات الحوامل خلال عمليات الولادة يعد من الممارسات الشائعة والثابتة على مر السنين لدى الكثير من الدول، إلا أن نتائج الدراسة الجديدة التى تم إجرائها مؤخراً ثبت من خلالها عكس ذلك، وأكدت أنه لا حاجة لتلك القيود ولا يوجد ما يبررها، ودعمت أن تقوم السيدات الحوامل بتناول الطعام وشرب السوائل كما يحلو لهم وحسب رغبتهم دون أى مشاكل صحية محتملة.

وأكدت د.جيليان جايت، الباحثة بجامعة ليفربول، أنه لا يوجد أى ضرورة مطلقاً لفرض تلك السياسات داخل المستشفيات، والتى تقتضى بحذر تناول الطعام والشراب خلال عملية الولادة، لافتة أنه على الرغم من أن غالبية السيدات لا تشعر بحاجة إلى تناول الطعام خلال الولادة، إلا أن المكوث لساعات طويلة بدون طعام أو شراب قد يحفز الشعور بالقلق والضيق بدى البعض منهن.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Thery"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الجارى.