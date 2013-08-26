الحوادث التى يتولد عنها الاضطراب النفسى لدى الأطفال

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد ـ أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، اضطراب الضغط النفسى عقب الصدمة يرجع ذلك إلى التعرض ومعايشة بعض الأحداث، مثل مشاهدة أهوال الحروب والإرهاب وسقوط الطائرات وحوادث وسائل النقل – الحروق الشديدة – جرائم العنف كالقتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه وسقوط المبانى والكوارث البيئية كالزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات، بالإضافة إلى قطع التواصل الأسرى وتولد مشاعر التهديد وصعوبات الحياة اليومية والمستقبلية.

"تابع" دكتور جمال لعل حالة الضغط النفسى هنا هى التى تهئ الطفل وتجعله أمام خطر يهدد حياته، وتتمثل فى رد فعل بيولوجى وفسيولوجى ونفسى ينتج عنه افراز شحنات من الأدرينالين، والتى تؤدى بدورها إلى سرعة فى دقات القلب واتساع القصبة الهوائية وعمق التنفس وتوتر العضلات وتدفق الدم إلى الأعضاء الحساسة.

لافتاً إلى أن الناحية النفسية هى زيادة الإنتباه والتركيز ورهافة الإحساس ومع تكرار أو معايشة تلك المخاطرة، تنهار نفسية الطفل ويفقد المرونة فى التعامل مع مثل هذه الصدمات وتجعل الطفل لا يستطيع إن يتحكم فى سلوكياته أو يسيطر عليها، ويصبح الطفل فى حالة أشبه ما يكون بالذهول، وهنا يتساءل الدكتور جمال كيف يمكن التعرف على اضطراب الضغط النفسى ما بعد الصدمة.

يقول نظرا لأن الصدمة تملأ نفسية الطفل رعبا بما حملته من خطر هدد كيانه ووجوده وبصفة فجائية وسريعة

> فسترى فى نفسيته احاسيس معبرة عن هذه التجربة المخيفة، وهذه الصورة تصبح بمثابة جسم غريب فى نفسية الطفل وتبرز دائما إلى الوعى مصحوبة بالحالة النفسية التى أحدثتها أثناء الصدمة بكل تفاصيلها الموجودة فى الذاكرة.

ويوضح الدكتور جمال أهم الإعراض النفسية والجسدية التى قد تظهر بعد الحادث الصدمى مباشرة أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد عدة سنوات وتكرار معايشة الكارثة وهذا هو العنصر الأساسى الدال على الحالة المرضية، فالاطفال يعبرون عن صدمتهم بتمثيل ذلك فى رسوماتهم وفى ألعابهم، وفى معايشة الحدث حسيا خاصة عندما يكونوا فى حالة استرخاء وأثناء النوم، واضطرابات الوظيفة المعرفية حيث نجد أن الأطفال يسردون حالة الذعر والخوف التى مروا به دون نسيان أدنى حدث، لكن بصورة غير متتالية زمنيا، فهناك اضطراب فى سرد تتالى الوقائع نتيجة أفكار دخيلة مثل التوقع، وبالتالى يحدث تأخير وتقديم فى سير تتالى وقائع الحادثة، وفرط النشاط العصبى الحركى فرط النشاط هنا تمثله مجموعة من الأعراض لدى الأطفال المصابين بالصدمة حيث يتميزون بفرط الحركة مع وجود نوبات من القلق وردود فعل سريعة وارتجاف وحالة الاستنفار المستمر‘ بالإضافة إلى اضطراب النوم يحدث الأرق حالة مقاومة متمثلة فى الإبقاء على حالة الانتباه، وبالتالى منع حالة الاسترخاء اللازمة للدخول فى أول مراحل النوم وهناك حالات الاستيقاظ المتكرر من النوم بسبب الأحلام المزعجة، يصحب ذلك خفقان فى القلب وقلق شديد وتعرق دون تذكر الحلم المزعج.