"تراي ستار" تطرح المقدمة التشويقية الأولى لفيلم Pompeii

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 26-08-2013 03:27

طرحت شركة الإنتاج السينمائي "تراي ستار"، المقدمة التشويقية الأولى لفيلم Pompeii الذي يحكي قصة مدينة "بومبي" الرومانية التي دمرها بركان فيزوف سنة 79 بعد الميلاد، وغطى رماده سطحها بارتفاع من 4 إلى 6 أمتار، حتى تم اكتشافها في القرن الثامن عشر الميلادي.

يظهر في المقدمة التشويقية لقطات من انفجار بركان "فيزوف"، ومشاهد من الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في المدينة الرومانية القديمة.

الفيلم من بطولة إميلي براوننج وكيت هارنجتون وكاري آن موس، نجمة أفلام "ماتريكس"، ونجم مسلسل 24 كيفر سيذرلاند، ومن إخراج بول أندرسون، مخرج سلسلة أفلام Resident Evil، ومن المقرر عرض الفيلم بالولايات المتحدة في الحادي والعشرين من فبراير المقبل.