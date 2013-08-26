مصرع 4 شبان على طريق الجامعات

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

لقي أربعة شبان مصرعهم إثر حادث مروري مروع وقع صباح امس الاحد على طريق الجامعات أمام مستشفى الحرس الوطني، بعد ان ارتطمت سيارتهم بحاجز خرساني وكابينة كهرباء، مما أدى الى شطر المركبة، فيما باشرت الجهات المختصة على الفور موقع الحادث لنقل المتوفين الى مستشفى الملك فهد. وأوضح الناطق الاعلامي في مرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي، ان الحادث وقع بعد ان اصطدمت سيارة تقل أربعة شبان بحاجز خرساني جوار مستشفى الحرس الوطني، مما نتج عنه وفاة الشباب الأربعة على الفور ، مبينا أن دوريات المرور باشرت موقع الحادث إلى جانب آليات من الدفاع المدني، والتي تولت إخراج المتوفين من داخل السيارة، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق ونقل المتوفين.