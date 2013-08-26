الأمانة تتعهد بسفلتة وإنارة شوارع «أحد»

عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة)
تعهدت أمانة منطقة المدينة المنورة بتحقيق مطالب سكان حي أحد المتمثلة في توفير عدد من الخدمات من بينها السفلتة. وأوضح المهندس عايد البليهشي الناطق الإعلامي في الأمانة، بأن حي أحد من أهم الأحياء بالمدينة، مشيرا إلى أن الاهتمام بهذا الحي واجب علينا، وأضاف «سنقوم بالنظر في معاناتهم وتحقيقها لهم لأن أمانة المدينة حريصة كل الحرص على توفير جميع الخدمات للسكان في مختلف الأحياء». جاء ذلك بعد أن عانى سكان حي أحد بالمدينة المنورة من نقص في العديد من الخدمات كالسفلتة وأرصفة الشوارع وإنشاء جسر للمشاة لطريق المطار المجاور للحي وشبكات تصريف الأمطار والإنارة وغياب أعمال النظافة .. «عكاظ» التقت بعدد من المواطنين وسكان الحي.يقول محمد المطيري، إن أهالي حي أحد يعانون من نقص كبير في الخدمات كالسفلتة وأرصفة الشوارع وتجميلها وتردي أعمال النظافة من قبل عمال الأمانة، إضافة لعدم وجود مشروع لتصريف الأمطار وكذلك حاجة الأهالي لجسر للمشاة لطريق المطار النازل والطالع أصبح للأهالي حلما طال انتظاره.أما المواطن عبدالله الحربي فيقول، بأن أهالي الحي لهم عشرات السنين وهم يطالبون بتلك المطالب الخجولة لأمانة المدينة بإيصال الخدمات الهم، إلا أن مطالبهم لم تتحقق، مشيرا إلى ما يعانيه الأهالي من رداءة الشوارع الداخلية المكسرة والتي تسببت في حدوث أضرار كبيرة للسيارات بسبب الحفريات التي تتربص بسالكيها.واشار تركي المهلكي، بأن الحي لا يوجد به مسجد سواء مسجد أحد الذي يفصل بينهما طريق المطار النازل مما يضطر سكان الحي لعبور الطريق السريع بشكل عشوائي وقد تسبب هذا العبور الذي يتكرر بشكل يومي وكثيف في صلاة الجمعة والصلوات الأخرى في عدد كبير من حوادث الدهس مما زاد من معاناتهم وحزنهم الدائم وذلك لتكرر حالات الوفاة.