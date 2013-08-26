جامعة طيبة تغلق بوابتها الرئيسية

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

أغلقت جامعة طيبة بوابتها الرئيسية مطلع الأسبوع الماضي، وذلك لأعمال صيانة تجري في المدخل الرئيسي لها.وأوضحت ادارة المشاريع في إعلان وضعته على البوابة، انه ونظراً لأعمال البناء والحفر وخدمات سيتم إغلاق البوابة الرئيسية، مبينة أن الإغلاق بدأ من يوم 13 شوال إلى يوم 20 شوال، مشيرة إلى انه سيتم استخدام البوابة الجنوبية بدلاً عن الرئيسية لحين انتهاء الأعمال فيها.وكانت الجامعة قد شهدت استنفارا كبيراً من قبل رجال المرور داخل الجامعة وذلك لتسهيل وتنظيم دخول وخروج المراجعين بشكل يضمن عدم حدوث أي زحام.إلى ذلك ابدى عدد من المراجعين تخوفهم من عدم كفاية هذه الأيام للانتهاء من هذا المشروع خلال الفترة المعينة وخاصة مع بدء أيام الدراسة في يوم 22 شوال، مؤكدين ان ذلك سيتسبب في ربكة مرورية كبيرة.إلا ان المتحدث الاعلامي بجامعة طيبة الدكتور عيسى القايدي نفى ذلك، مشيراً إلى ان الأعمال في الجامعة تسير وفق خطط مدروسة بعناية، خاصة المشاريع الواقعة في مناطق حساسة داخل الجامعة مثل بوابة الدخول الرئيسية، مبينا ان المقاول يسابق الزمن لإنهائها في الوقت المحدد، مشيراً إلى ان كافة انحاء الجامعة لا تزال تحت انشاء البنية التحتية، حيث ان العمل يجري بوتيرة عالية وذلك بهدف ان تكون الجامعة جاهزة لاستيعاب الطلاب والموظفين والمراجعين، مشيرا إلى ان الإغلاق جاء بهدف سلامتهم وحماية مركباتهم من الضرر، مهيباً بهم الدخول بالبوابة الجنوبية.