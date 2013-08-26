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إنشاء مدرسة ابتدائية وتطوير نظام التكييف بكلية البنات

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إنشاء مدرسة ابتدائية وتطوير نظام التكييف بكلية البنات إنشاء مدرسة ابتدائية وتطوير نظام التكييف بكلية البنات

 أحمد الأنصاري (ينبع)

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس توفيق بن يوسف رشيد عقدا لإنشاء مدرسة ابتدائية بحي المشيريف بينبع الصناعية مع شركة (تضامن موبكو تبراك) لمدة سنتين لتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد.ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة وضمان الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلب الهيئة الملكية من المقاول القيام بها وفق الشروط المبرمة.وتقدر قيمه العقد 18.117.620ريالا سعوديا، كما تم توقيع عقد تعليمي مشابه لتطوير نظام التكييف بالماء بالكلية الجامعية للبنات بقيمة 10.975.10 ريال لمدة 200 يوم.حضر التوقيع مدير عام الخدمات المساندة الأستاذ ماجد حادي ومدير إدارة العلاقات العامة ومدير مكتب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة المشتريات والمستودعات.

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