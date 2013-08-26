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داعية سلفي: لو أكمل "مرسي" مدته الرئاسية لاحتلت سيناء

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داعية سلفي: لو أكمل "مرسي" مدته الرئاسية لاحتلت سيناء داعية سلفي: لو أكمل "مرسي" مدته الرئاسية لاحتلت سيناء
الأباصيري: المسلحون بسيناء يعتبرون الجيش مجموعة من المرتدين.. وسيفرحون حال هزيمته من إسرائيل

كتب : محمد شنح منذ 7 دقائق

قال الداعية السلفي الشيخ محمد الأباصيري، إنه على مدار عام كامل من عهد الرئيس السابق محمد مرسي، كان يلقي خطب ودروس تحرم إراقة الدماء وكانت تحدث مشادات كلامية مع المؤيدين للإخوان.

وأضاف "الأباصيري"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس، أن اعتصام المؤيدين لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية يشبه "الخوارج" في عهد الإمام علي بن أبي طالب.

وأكد الداعلية السلفي، أنه طالب منذ البداية بفض اعتصام رابعة العدوية مستشهداً بفض الإمام علي لاعتصام الخوارج بالقوة؛ لأنه كان غير سلمي.

وأوضح "الأباصيري"، أن المجموعات المسلحة بسيناء تعتقد أن الجيش المصري يتكون من مرتدين وطغاة، مشيراً إلى أنهم سيفرحوا حال هزيمة الجيش المصري على يد نظيره الإسرائيلي، وتابع: "لو أكمل الرئيس السابق محمد مرسي مدته الرئاسية لاحتُلت سيناء، ونحتاج إلى الخطاب الديني المعتدل المتوازن".

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