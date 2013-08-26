محافظ البحيرة يؤكد ضرورة ملاحقة التطورات العلمية الحديثة

أكد الدكتور المهندس مصطفى هدهود محافظ البحيرة، على أهمية ملاحقة التطورات العلمية الحديثة وامتلاك وسائل المعرفة والتكنولوجيا لتخريج أجيال قادرة على خدمة المجتمع، مشيرا إلى دور التعليم فى نهضة الأمم باعتبار أن مخرجات العملية التعليمية هى مدخلات عناصر التنمية فى المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه بأكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بدائرة المحافظة بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد، إضافة إلى قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس وعددا من الموجهين بكل ادارة تعليمية لمناقشة العديد من القضايا التى تهم الطلبة والمعلمين وتساهم فى النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية على رأسها (زيادة الرعاية الصحية للطلبة والمدرسين– أهمية المدارس الفنية المتخصصة فى تخريج كوادر فنية متخصصة– توفر عناصر الأمن والأمان والحماية داخل وخارج نطاق المدارس– ضرورة أن يكون للطلبة دور أساسى وفاعل فى التخطيط للتعليم– أهمية عودة الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم)".

كما استعرض جمعة ذكرى وكيل والوزارة عددا من الاحتياجات التى تهم العاملين بقطاع التربية والتعليم بنطاق المحافظة منها تسهيل إجراءات ترخيص بناء المدارس المتبرع بالمساحات الخاصة بها للقضاء على الكثافة ونظام الفترتين ببعض المدارس، بالإضافة إلى أهمية إنشاء مدرسة للعلوم والتكنولوجيا بالمحافظة والعمل على إنشاء مستشفى لخدمة الطلبة والمدرسين.

واستعرض أيضًا عددا من القضايا المجتمعية ذات الانعكاس على الطالب والمجتمع منها النظافة وأهميتها والانضباط الأخلاقى والأمنى والمرورى وبعض السلوكيات السلبية بالمدارس وترشيد الإنفاق من الكهرباء والمياه والطاقة تفاعل معها الحاضرون، وعلى هامش اللقاء قام المحافظ بتكريم الطالب مصطفى سامى أبو زيد الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة شركة مياه البحيرة , والطالب احمد يوسف حسين الرابع على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة ومنحهم دراجات وشهادة تقدير، كما تم تكريم اشرف حلمى الخولى احد عمال الخدمات المعاونة المتميز فى أداء عمله.