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أمطار غزيرة على الطائف وضواحيها لليوم الخامس

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أمطار غزيرة على الطائف وضواحيها لليوم الخامس أمطار غزيرة على الطائف وضواحيها لليوم الخامس

    واصلت أمطار الطائف هطولها الغزير على أنحاء المحافظة لليوم الخامس على التوالي مصحوبة بزخات من البرد، شملت العديد من أحياء المحافظة، بالإضافة للشفا، والهدا، والوهط والوهيط، ووادي لية، والقيم الأعلى والأسفل، والحلقة، والحوية، ورحاب، والقديرة، والشرفية، والعرج، كما شهد طريق الملك فهد الدائري وضاحية الحوية هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

واستنفرت أمانة الطائف جهود كسح التجمعات المائية وشفط المياه الراكدة وإزالة المستنقعات التي تعيق الحركة المرورية في المواقع غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، وعمدت الى التأكد من فاعلية المشروعات الجديدة المرتبطة بشبكة تصريف مياه السيول، وطالبت المقاولين بالتشغيل الجزئي للمشروعات غير المنتهية والجاري العمل فيها لكسح التجمعات المائية مما كان له اثره في سرعة احتواء آثار الامطار في الطائف بشكل عام، وكثفت ادارة الدفاع المدني تحذيراتها للاهالي والسائحين بتجنب المكوث في بطون الأدوية، كما رفعت الجاهزية والتأهب تحسباً لأي طارئ ..

واصطفت طوابير السيارات المتجهة الى مركز الشفا السياحي والذي تشهد قراه هذه الايام موجة امطار غزيرة، وقامت الدوريات المرورية بتنظيم الحركة المروية الكثيفة منذ ساعات الصباح الاولى وحتى مابعد منتصف الليل.

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