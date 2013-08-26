إجراءات رفع قضية زيارة

1- اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .

2 - تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .

3 - أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .

4 - الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة ، ويقوم القاضي بضبط حضور المدعي فإن كانت الزوجة هي المدعية يذكر المعرف بها، أو حضور وكيلها .

5- حضور المدعى عليه أو وكيله للإجابة عن الدعوى .

6- لا بد أن تشتمل الدعوى على ما يلي :

‌أ- المصادقة على الحضانة ، ويذكر صك الحكم بها إن وجد.

المصادقة على الزوجية والطلاق.

تدوين أسماء الأولاد وأعمارهم حسب دفتر العائلة أو شهادات الميلاد للسعوديين أو شهادات الميلاد أو دفتر الإقامة أو الجواز لغير السعوديين.

7- في حالة ممانعة الحاضن من زيارة المدعي للمحضون أو تسليمه له من أجل الزيارة، فيسأل عن السبب، فإن ذكر قدحاً مؤثراً في بيت المدعي فيقوم القاضي إما بالصلح بين الطرفين في أن تكون الزيارة في بيت شخص ثالث من أقاربهما يرتضيانه أو يحكم بعدم منع المدعي من زيارة المحضون في بيت المدعى عليه في أوقات يحددها القاضي حسب العادة.

3/ إذا تعذر الصلح بين الطرفين فيحيل القاضي المعاملة إلى قسم الخبراء لتحديد الزيارة للمحضون حسب العادة، فإذا رجعت المعاملة من قسم الخبراء يعرض القاضي قرارها على الطرفين فإن وافقا عليه وإلا حكم بموجبه إذا رآه صالحاً للحكم.