22 ألف سائح لجزر فرسان خلال إجازة العيد

ودعت جزر فرسان يوم أمس الأول زوارها بعد أن استقبلت خلال عطلة عيد الفطر أكثر من 22389 زائراً وزائرة.

وقد تم تسيير أكثر من 12 ألف سيارة وتسيير أكثر من 30 رحلة عبر العبارات السياح جاءوا من مناطق المملكة المختلفة ومن دول الخليج واستخدموا للوصول الى الجزيرة المواصلات البحرية (العبارات) وكذلك وسائط النقل الصغيرة (الفلوكات).

في الوقت الذي اكتظت مكتبا الحجز في جازان وفرسان بآلاف المسافرين والذين أبدى معظمهم تذمرا من جراء المكوث الطويل للبحث عن موعد لعمل الحجوزات خاصة حجز السيارات نتيجة قلة الرحلات حيث يتم تسيير رحلتين إلى ثلاثة بين جازان وفرسان ذهاباً وإياباً إضافة إلى قلة عدد العاملين في المكتبين كما شهدت الوحدات السكنية داخل الجزيرة اقبالا هائلاً نسبة اشغال كبيرة مما جعل الكثير من السياح من عائلات وعزاب تتجه صوب السواحل الفرسانية لنصب خيامهم من جهة والاستمتاع بشواطئ الجزيرة العذرية لصيد الأسماك والسباحة والغوص.

كما شهدت اسواق الجزيرة قوة شرائية خلال هذه الفترة وتساءل العديد من السياح عن غياب البرامج والفعاليات في الجزيرة خلال فترة العيد باستثناء أول أيام العيد الذي شهد تقديم عدد من الألوان الشعبية رغم ما تمتلكه من موروثات واثر ثقافي ولا زالت الجزيرة تستقبل يوميا مئات الزائرين رغم انتهاء عطلة العيد خاصة مع اعتدال الأجواء الغائمة التي تغطي سماء الجزيرة هذه الأيام.