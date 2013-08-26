الحياة الفطرية تنفي وجود حساب لها بتويتر بمسمى «محمية الوعول»

نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية وجود حساب رسمي لها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمسمى "محمية الوعول" (@ma7myh_alw3wl) وكل ما يتداول عبر هذا الموقع من معلومات.

وأوضح صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن ذلك الحساب لا يخصها وقد أنشىء من شخص غير معروف وأن كثيراً مما ورد به من معلومات مغلوطة وغير دقيقة، نافياً أن يكون للهيئة أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد سموه بأن الهيئة تثمن تفاعل المواطنين مع أهداف ومهام الهيئة وتهيب بجميع المهتمين بشئون الحياة الفطرية والراغبين في المساهمة في دعم جهودها بالتواصل معها من خلال وحدة المتطوعين والتي تم إنشاؤها حديثاً، ونقدر لجميع الأخوة والأخوات في المجتمع السعودي النبيل مؤازرتهم ودعمهم للهيئة السعودية للحياة الفطرية للقيام بمهامها الوطنية النبيلة.