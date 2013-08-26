مدير أمن الشرقية ينفى القبض على "البلتاجى"

متابعات الأثنين , 26 أغسطس 2013 04:42

نفى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، ما تردد حول القبض على القيادى على القيادى الإخوانى “محمد البلتاجى” بإحدى قرى مركز الحسينية .

> وأكد الكيلاني أن ما نشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى بشأن القبض على البلتاجى ليس صحيح وعار تماما من الصحة .

جاء ذلك بعد نشر مواقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” عن قيام أجهزة الأمن بمحاصرة إحدى قرى مركز الحسينية والقبض على القيادى ” محمد البلتاجى ” .

> وفى نفس السياق أكد الكيلانى أن أجهزة الأمن بالشرقية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على إثنين من المتهمين باقتحام قسم أول مدينة نصر أثناء فض اعتصام رابعة العدوية , وذلك فى حمله أمنية مكبرة .

> وأضح الكيلانى أنه تم ضبط المتهمين فى حملة أمنية بمركز أبو حماد , وجارى عرضهم على النيابة .

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