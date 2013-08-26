منخفض استوائي يتشكل في خليج المكسيك وموانئ تصدير النفط تعمل كالمعتاد

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

قال المركز الوطني للأعاصير إن منخفضا استوائيا يهدد بالتحول إلى عاصفة استوائية تشكل يوم أمس الأحد في خليج المكسيك، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الموانئ الرئيسية لتصدير النفط تعمل كالمعتاد.

وقال مسؤولون إن موانئ كايو آكراس وكواتزاكوالكوس ودوس بوكاس تعمل بشكل طبيعي، وعلى الرغم من ذلك أغلقت السلطات المكسيكية ميناء فيراكروز في شرق البلاد.

وأضاف المركز أن المنخفض الاستوائي الذي أطلق عليه اسم "سكس" أو "ستة" يبعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي ميناء فيراكروز ويتجه غربا بسرعة تقدر بنحو 19 كيلومترا في الساعة وتصاحبه رياح سرعتها نحو 55 كيلومترا في الساعة.

وتابع المركز أن المنخفض الذي يتوقع أن يتحول إلى عاصفة استوائية قبل أن يصل إلى البر في وقت مبكر من اليوم، قد يتسبب في هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا وسيول وانهيارات طينية تمثل خطورة على حياة الناس في مناطق بشرق المكسيك.