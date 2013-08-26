رئيس الحكومة المؤقتة الليبية يعلن انطلاق مبادرة الحوار الوطنى

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان عن انطلاق مبادرة الحوار الوطنى لمناقشة كافة القضايا الملحة التى تواجه بناء الدولة الليبية.

وقال زيدان - فى مؤتمر صحفى مشترك عقده أمس الأحد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا طارق مترى وجمعة أعتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام سابقا - إن مجلس الوزراء قرر تشكيل هيئة إعداد لتنظيم هذا الحوار الوطنى ليتناول الموضوعات الرئيسية كافة للشأن الوطنى الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف أن هذه المبادرة تمت بالتشاور مع نخبة من مختلف قطاعات المجتمع واستشارات العديد من أعضاء المؤتمر الوطنى، وذلك لحلحلة كافة القضايا التى تعرقل سير بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية ومشاكل الشتات الذى طال العديد من أبناء الوطن نتيجة تدافعات الثورة وما ترتب عليها من آثار.

وأكد زيدان أن الحكومة ستتولى تهيئة الأسباب الإدارية واللوجستية لإنجاح هذا الحوار، دون أن تكون طرفا فيه ودون أن تضع له برنامجا أو أفكارا.

وأشار إلى أن جموع الشعب الليبى الراغبين فى الحوار فعليا والمشاركة فيه هم الذين سينسجون خيوط هذا الحوار ومكوناته حتى نستطيع جميعا بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبى.