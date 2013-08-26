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السيطرة على حريق بشقة في برج سكني بطنطا.. ومصرع طفل وإصابة آخرين باختناق

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السيطرة على حريق بشقة في برج سكني بطنطا.. ومصرع طفل وإصابة آخرين باختناق السيطرة على حريق بشقة في برج سكني بطنطا.. ومصرع طفل وإصابة آخرين باختناق
سبب الحريق ماس كهربائي

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 52 دقيقة

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا، نشوب حريق هائل بشقة سكنية في أحد الأبراج السكنية، صباح اليوم، بشكل مفاجئ، حيث التهمت النيران معظم محتويات الشقة، ما أصاب أهالي وسكان المنطقة والبرج السكني بحالة من الفزع والهلع الشديدين خشية تعرض أبنائهم وذويهم للخطر والموت حال امتداد النيران إليهم وتصاعد أبخرة الدخان الكثيف.

كان اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد خالد عبدالحميد، وكيل إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من أحد أهالي المنطقة المشار إليها باندلاع حريق بشقة تقع في برج سكني مكون من 12 طابقا.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد عمرو الطوخي، رئيس مباحث القسم، وقوة من الشرطة السرية المرافقه له، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وسيارات صيانة الغاز والكهرباء وطوارئ حي أول إلى مكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، من السيطرة على الحريق وإخماده سريعا خشية امتداد نيرانه إلى باقي الوحدات السكنية والمنزل المجاورة للبرج السكني بذات المنطقة.

وتبين من تحريات خبراء الأدلة الجنائية من المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي، وأن الحريق تسبب في مصرع طفل عمره 5 سنوات وإصابة آخرين تم نقلهم إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي لعلاجهم.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بنحو 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف إلى مكان الحريق، وبمساعدة الأهالي المنطقة تمت السيطرة على الحريق، وتسبب تصاعد الأدخنة في مصرع طفل عمره لم يتجاوز 5 سنوات وإصابة آخرين بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ودفنها وإعداد لجنة من خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة وحصر قيمة التلفيات والبحث عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

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