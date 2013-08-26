أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' برادلي رفض إذاعة مباراة مصر وأوغندا بسبب أحداث رابعة '

Google+ Print
' برادلي رفض إذاعة مباراة مصر وأوغندا بسبب أحداث رابعة ' ' برادلي رفض إذاعة مباراة مصر وأوغندا بسبب أحداث رابعة '

رفض الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري إذاعة مباراة وأوغندا الودية التي أقيمت يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري، وذلك تعاطفا مع الأوضاع الأمنية في البلاد.

وشهد يوم 14 أغسطس فض إعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة من قبل مؤيدي محمد مرسي الرئيس المعزول.

وقال ضياء السيد المدرب العام للمنتخب في حوار مع قناة الأهلي: "لم نلغ المباراة بسبب خوف برادلي من كتابة تقرير يدين الأوضاع الأمنية في مصر مما يؤثر على إمكانية استضافة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

وتأهلت مصر للدور النهائي في تصفيات المونديال، قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا التي تواجهها سبتمبر المقبل.

وأضاف "حرص الجهاز الفني للمنتخب على عدم إذاعة المباراة حفاظا على المزاج العام السيء للمصريين في هذا التوقيت".

وتابع "رفض برادلي خوض مباراة ودية مع المكسيك والعراق لعدم تشابه مستواهما مع المنتخبات الإفريقية وبالتالي عدم الاستفادة من التجربة".

وأشار ضياء "تم إلغاء المباراة الودية المقرر خوضها في السادس من سبتمبر المقبل بسبب خوف العديد من المنتخبات الإفريقية الحضور للقاهرة بسبب الأوضاع الأمنية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017