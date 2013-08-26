' برادلي رفض إذاعة مباراة مصر وأوغندا بسبب أحداث رابعة '

رفض الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري إذاعة مباراة مصر وأوغندا الودية التي أقيمت يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري، وذلك تعاطفا مع الأوضاع الأمنية في البلاد.

وشهد يوم 14 أغسطس فض إعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة من قبل مؤيدي محمد مرسي الرئيس المعزول.

وقال ضياء السيد المدرب العام للمنتخب في حوار مع قناة الأهلي: "لم نلغ المباراة بسبب خوف برادلي من كتابة تقرير يدين الأوضاع الأمنية في مصر مما يؤثر على إمكانية استضافة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

وتأهلت مصر للدور النهائي في تصفيات المونديال، قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا التي تواجهها سبتمبر المقبل.

وأضاف "حرص الجهاز الفني للمنتخب على عدم إذاعة المباراة حفاظا على المزاج العام السيء للمصريين في هذا التوقيت".

وتابع "رفض برادلي خوض مباراة ودية مع المكسيك والعراق لعدم تشابه مستواهما مع المنتخبات الإفريقية وبالتالي عدم الاستفادة من التجربة".

وأشار ضياء "تم إلغاء المباراة الودية المقرر خوضها في السادس من سبتمبر المقبل بسبب خوف العديد من المنتخبات الإفريقية الحضور للقاهرة بسبب الأوضاع الأمنية".