اتحاد "عمال مصر الحر" يدعو المصريين لنبذ العنف والبدء فى البناء

شارك اتحاد عمال مصر الحر، فى مؤتمر "مصر فى القلب " الذى عقد على مدار يومين متواليين بفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة، حيث شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحر من ضمن القوى الفاعلة فى المؤتمر، ومثل الاتحاد على البدرى رئيس الاتحاد ومحمود المليجى نائب رئيس الاتحاد ووليد جودة الأمين العام والسيد عصام عزمى عضو مجلس الإدارة.

وأكد الاتحاد، من خلال كلمته التى ألقاها محود المليجى نائب رئيس الاتحاد، ضرورة تكاتف العاملين المصريين مع المستثمرين الوافدين للعمل على إنقاذ مصر من محنتها وذلك من خلال المشاركة فى سن القوانين العمالية المختلفة التى تعمل على مراعاة حقوق العمال وتحسين بيئة العمل فى توازن وتوازى ودعا جميع المصريين لنبذ العنف والخلاف والشقاق والالتفات إلى البناء والتنمية والإنتاج.