أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحاد "عمال مصر الحر" يدعو المصريين لنبذ العنف والبدء فى البناء

Google+ Print
اتحاد "عمال مصر الحر" يدعو المصريين لنبذ العنف والبدء فى البناء اتحاد "عمال مصر الحر" يدعو المصريين لنبذ العنف والبدء فى البناء

شارك اتحاد عمال الحر، فى مؤتمر "مصر فى القلب " الذى عقد على مدار يومين متواليين بفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة، حيث شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحر من ضمن القوى الفاعلة فى المؤتمر، ومثل الاتحاد على البدرى رئيس الاتحاد ومحمود المليجى نائب رئيس الاتحاد ووليد جودة الأمين العام والسيد عصام عزمى عضو مجلس الإدارة.

وأكد الاتحاد، من خلال كلمته التى ألقاها محود المليجى نائب رئيس الاتحاد، ضرورة تكاتف العاملين المصريين مع المستثمرين الوافدين للعمل على إنقاذ مصر من محنتها وذلك من خلال المشاركة فى سن القوانين العمالية المختلفة التى تعمل على مراعاة حقوق العمال وتحسين بيئة العمل فى توازن وتوازى ودعا جميع المصريين لنبذ العنف والخلاف والشقاق والالتفات إلى البناء والتنمية والإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017