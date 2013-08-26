بحث برامج التوعية الإسلامية بإدارة التعليم

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تحت شعار (فاستبقوا الخيرات)، تبحث إدارة التوعية الإسلامية التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في لقائها التربوي الأول مع مشرفات المصليات المدرسية ومساعداتهن بقاعة الملك فهد بالإدارة العامة للتربية والتعليم، الخطة التنفيذية لبرامج ومشاريع الإدارة العامة للتوعية الإسلامية والبرامج المساندة لها، وذلك بحضور مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات حصة بنت حمد اللعبون.وأبانت مديرة إدارة التوعية الإسلاميةعائشة الزهراني، أن اللقاء سيتناول شرح خطة برامج ومشاريع الإدارة العامة للتوعية الإسلامية والبرامج المساندة لها، مشيرة إلى أن إدارتها ستنفذ بمشيئة الله أيضا برنامجا تدريبيا بعنوان (فن الإلقاء والتأثير الدعوي) الذي يستهدف جميع مسؤولات التوعية بالمدارس، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21/ 10/1434هـ، بهدف إكساب المتدربات مهارات الإلقاء و التحدث أمام الجمهور بطريقة فعالة ومؤثرة.