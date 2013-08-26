بلدية الشوقية تزيل مواقع عشوائية بطريق الليث

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

أزالت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس، خلال حملة كبرى نفذتها على عدد من التعديات والمخططات غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وعدد من المواقع العشوائية بطريق الليث جوار مستودعات المرطبات وحجز السيارات وخلف مخططات ولي العهد، حيث تم رصد العديد من التعديات على الاراضي العامة.وأوضح المهندس بندر قباني رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، مبينا أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.من جانبه اكد المهندس ممدوح عراقي مدير الادارة الفنية ببلدية الشوقية الفرعية والمشرف على حملة الازالة، ان البلدية رصدت العديد من التعديات على الاراضي العامة وتمت ازالتها، مؤكدا أن الإزالة شملت احواشا غير نظامية ومخططات عشوائية مقامة بعقوم ترابية وبتر اسمنتية، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.وأكد المهندس قباني أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات بإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامة، مشيرا الى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.