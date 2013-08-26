650مليونا لإنشاء مستشفى الشرائع

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

خصصت أمانة العاصمة المقدسة أرضا على مساحة تزيد عن 250 ألف متر مربع داخل النطاق العمراني وذلك لإقامة مشروع مستشفى الشرائع، حيث رصدت وزارة الصحة مبلغا يقدر بـ560 مليون ريال تكلفة إنشاء المستشفى بطاقة سريرية تتجاوز 300 سرير، وبهذا تكون قد انفرجت أزمة مستشفى الشرائع العام في مكة المكرمة بعد أن اعترضت وزارة الصحة على استلام الأرض المخصصة سابقا للمشروع بحجة عدم كفاية المساحة، مما اضطر أمانة العاصمة المقدسة لتخصيص أرض بديلة على مساحة تفوق 250 ألف متر مربع داخل النطاق العمراني.وكشف لـ«عكاظ» مصدر في الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة حرص الوزارة على أن تكون مساحة المستشفى كبيرة ومناسبة ليكون لديها المجال الأكبر في تنفيذ مستشفى على أحدث مستوى يلبى حاجة أهالي الشرائع، وكذلك إمكانية التوسع في زيادة العيادات التخصصية مستقبلا إذا لزم الأمر. وأضاف: «بعد تخصيص الأرض من قبل الأمانة تم رفع المشروع للوزارة وطرح المشروع بعد اعتماد مبالغ المستشفى، حيث ستبلغ تكلفة إنشائه الإجمالية 560 مليون ريال وبطاقة سريرية تتجاوز 300 سرير».ومن جانبه قال أحمد المالكي أحد سكان الشرائع (2) إن الشرائع في أشد الحاجة للمستشفى بعد التزايد السكاني والذي تجاوز 100 ألف نسمة. وأضاف المالكي أنه لا يوجد حاليا سوى مراكز الرعاية الصحية الأولية وهذا لا يلبى الحاجة الصحية للسكان.قال أحمد العتيبي: «ضاقت مستشفيات شرق مكة المكرمة بأهالي الشرائع ودفعت طوابير الانتظار في المستشفيات الأهلية بمكة المكرمة الأهالي للتوجه إلى المستشفيات البعيدة عنهم داخل مكة المكرمة».وقال المواطن محمد القرشي: «يترقب أهالي الأحياء في الشرائع بفارغ الصبر، إنجاز مشروع المستشفى المعتمد لهم منذ خمس سنوات في حي جعرانة، حيث سينهي معاناتهم من اختناقات السير خلال نقلهم المرضى إلى مستشفيات العاصمة المقدسة، خصوصا خلال موسمي الحج ورمضان».من جهته، أوضح لـ«عكاظ» الناطق الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية في مكة المكرمة فواز الشيخ أن مشروع المستشفى طرح للترسية من قبل وزارة الصحة وستتولى إدارة المشاريع في الوزارة متابعة إنشائه ومن ثم تسليمه للشؤون الصحية في العاصمة المقدسة لتشغيله.