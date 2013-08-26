مجموعة أمجين الدوائية تشترى منافستها أونيكس بـ10,4 مليار دولار

أبرمت أكبر مجموعة فى العالم فى قطاع التكنولوجيا الحيوية: "أمجين"، صفقة بقيمة 10,4 مليارات دولار تستحوذ بموجبها على منافستها المتخصصة بعلاجات السرطان "أونيكس للصناعات الدوائية"، كما أعلنت المجموعتان الأميركيتان.

وقالت المجموعتان فى بيان مشترك أنهما توصلتا إلى اتفاق حول سعر الشراء النقدى لأسهم "أونيكس" وهو 124 دولارا للسهم الواحد، وذلك بعدما كانت أمجين عرضت فى نهاية يونيو 120 دولارا للسهم وهو سعر اعتبرته يومها أونيكس، التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، غير كاف.

ونقل البيان عن رئيس مجموعة أمجين روبرت برادواى قوله: "نعتقد أن أمجين هى الأقدر على تحقيق الإمكانات القصوى لمحفظة أونيكس وشبكتها لما فيه خير الأطباء والمرضى".

وستسمح عملية الاستحواذ هذه لأمجين التى تتخذ من مدينة ثاوزند أوكس فى كاليفورنيا (غرب) مقرا لها، بالسيطرة خصوصا على عقار "كيبروليس" الذى طورته أونيكس لعلاج سرطان الدم والذى حصل فى 2012 على التراخيص اللازمة من السلطات الأميركية لتسويقه.

ونقل البيان عن رئيس مجموعة أونيكس تونى كول قوله إن عملية الاستحواذ هذه ستزيد إلى "أقصى حد ممكن" قيمة أونيكس بما فيه مصلحة المساهمين، وستعزز القدرات التجارية لعقاقيرها وإمكانية وصولها إلى مرضى جدد.