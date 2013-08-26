مؤسس "تمرد": لم نقرر حتى الآن المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه

كتب : محمد شنح منذ 27 دقيقة

قال محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد"، إن الحركة لم تقرر حتى الآن، إذا كانت ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أم لا.

وأضاف بدر، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء أمس، أن الحركة مستمرة في العمل السياسي في إطار حزبي وليس في إطار الجماعة.

وأوضح بدر، أن من أراد العمل في السياسة فعليه أن يتعامل مع الشعب المصري بكل شفافية كما فعلت (تمرد)، فالشعب قادر على فرز الأفكار.

وأشار مؤسس حركة "تمرد"، إلى أن الجميع طرح مبادرات للحوار مع الإخوان المسلمين، ولكنهم رفضوا التفاوض وحملوا الأسلحة في وجه الشعب والجيش والشرطة.