إتلاف 1500 كيلو كيكو شابورة بمعمل في الروابي

حسين هزازي (جدة)

أتلفت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 1500 كيلو جرام من الكيك والشابورة والمعجنات داخل معمل مخالف بحي الروابي 3 وأغلقت الموقع بشكل فوري بعد مصادرة المعدات والمكائن التي كانت تستخدم في الإنتاج.وأوضح رئيس بلدية الجامعة المهندس حسن بن عبد الوهاب غنيم بأن المختصين في البلدية ومن خلال جولاتهم الميدانية رصدوا قيام عمالة أجنبية بإخراج أنواع من الكيك والشابورة والمعجنات من محلات تجارية مغلقة لا توجد لها أي لوحات ومن ثم تحميلها في سيارات بكميات كبيرة، وبعد التواصل والتنسيق تم الوقوف على الموقع واتضح وجود معمل يقوم بعمل عدة أنواع من الكيك والشابورة مع وجود رخصة سارية المفعول ولكنها مخالفة للموقع من حيث المساحة، كذلك عدم وضع لوحة للمعمل ويعد مخالفا لما هو موجود في الرخصة، كما رصدت الفرقة الرقابية مخالفات صحية تمثلت في سوء حفظ المواد الأولية ووضعها داخل ثلاجات وأفران سيئة للغاية، ووجود 5 عمال بدون كروت صحية، بالإضافة لافتقاد الموقع للاشتراطات الصحية.وأكد المهندس غنيم بأن البلدية أتلفت وبشكل فوري كافة أنواع الكيك والشابورة والمعجنات الأخرى والبالغة قرابة (1500) كجم، وصادرت عدد (5) مكائن مختلفة، وتم إغلاق المصنع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على كافة المخالفات والتي وصلت قرابة (68500) ريال، وتوجيه المختصين بالبدء في إجراءات فصل التيار الكهربائي بعد رصد أرقام عدادات الكهرباء من الموقع.