مجلس إدارة الدعوة السلفية بمطروح يعلن استقالته.. ويؤكد: تفتيت الصف فتنة نائمة

كتب : سعيد حجازي الإثنين 26-08-2013 00:32

أعلن مجلس إدارة الدعوة السلفية بمحافظة مطروح، استقالته من الدعوة السلفية، اعتراضًا على موقف الدعوة السلفية من الإخوان، مما جعل الدعوة تتخذ قرارا بتجميد مجلس الإدارة بمحافظة مطروح لمخالفته القرار والمشاركة مع الإخوان.

وجاء نص الاستقالة كالتالي:

بيان هام

بسم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

إلى شيوخنا الأكارم الأفاضل - حفظهم الله

بعد هذا الانتظار الطويل منذ 13-8-2013 إلى اليوم، وبعد كل هذه المحاولات التي بُذلت، ورفعاً لما أنتم فيه من حرج بخصوص قرار التجميد؛ أقول:

أولاً: نحن نرحب برفع حمايتكم لنا، ووصايتكم علينا، فنحن نتحمل تبعات كل قرار اتخذناه وكل موقف وقفناه على واقعنا الذي نحن أدرى به في مطروح!

ثانيا: لما كانت عضويتي بمجلس الشورى العام، ومجلس الإدارة العام، ومجلس شيوخ الحزب لا تزال تُسبب لكم حرجاً؛ فاعلموا أنه لا حاجة لي فيها، واعتبروا هذه استقالة صريحة مني عن عضويتي في كل هذه المجالس.

ثالثا: أما بخصوص قرار التجميد؛ فعفواً هذا قرار كعدمه، لا يملك تنفيذه في أرض مطروح أحد، فنحن أصحابه ولا أحد غيرنا !

رابعا: يبقى الود والاحترام والتقدير والإخوة، فنحن جميعا نرتبط بمنهج واحد ومنزلة شيوخنا وخاصة: فضيلة الشيخ/ محمد بن إسماعيل المقدم، وفضيلة الشيخ/ أحمد فريد، وفضيلة الشيخ/ أحمد حطيبة، وفضيلة الشيخ/ سعيد عبدالعظيم، وفضيلة الشيخ/ محمد أبوإدريس، وفضيلة الشيخ/ ياسر برهامي، فمنزلتهم فوق كل اعتبار وهم كانوا ولا يزالوا مرجعيتنا في كل الأمور الشرعية.

خامسا: إن تفتيت الصف فتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وقد عرفتم جميعا مطروح رجلاً واحداً، وصفاً واحداً، فنستحلفكم بالله ألا تتسببوا في فرقة تضيعون بها مجهود السنين، تُذكرون بها أبد الدهر.

فلم يعد إلا محافظة مطروح بثباتها وقوتها وثقلها السند القويّ لكم فتذكروا ذلك ولا تنسوه.

مُحبكم علي طه غلاب