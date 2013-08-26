الصرف الصحي يهدد مضخة مياه «الخالدية»بالخرمة

محمد علي السبيعي (الخرمة)
مضخة المياه تقع وسط الطريق بحي الخالدية بمحافظة الخرمة وتكشف خللا كبيرا في البنية التحتية للاحياء الجديدة، فيما أبدى عدد من الأهالي تذمره من أن تمتد مياه الصرف الصحي إلى تلك المضخات، مشيرين إلى أن ذلك يطرح العديد من الأسئلة والتي تتضمن من المسؤول عن اعتماد تلك المضخات وسط الطريق، وتبين الصور التي التقطتها «عكاظ» كفيلة بأن تكون شاهدا على التخبطات في تلك المشاريع العملاقة التي تنفذ في الخرمة. وأبدى ناصر محمد السبيعي أحد سكان الحي، عدم استغرابه من مثل هذا الأمر في محافظة الخرمة، كون الرقابة والجهات الرقابية غائبة عن دورها تماما، مبينا أن اختلاط أماكن مضخات المياه بفتحات الصرف الصحي في حي الخالدية وغيرها من الأحياء الجديدة أمر يدعو للغرابة، كونه يفترض تلاشي مثل هذه العيوب في الأحياء الجديدة بعد أن كانت مشاهدة في الأحياء القديمه ولم تغب عنها. أما راشد سعد السبيعي فيتساءل عن فائدة مضخات المياه على مداخل الأحياء، مبديا استغرابه من وضع البلدية المضخة في وسط التقاطعات بشوارع الأحياء، حيث ذكر أن أحد الأشخاص قام بوضع إطار بإحدى المضخات التي تقع في منتصف الطريق من أجل تنبيه سالكي الطريق، حتى لا تقع لهم كارثة جراء تلك المضخات، محملا بلدية الخرمة المسؤولية في حالة إصابة أي شخص بأضرار بالغة جراء إهمالها لتلك المضخات، وما يترتب عليها من حوادث، وكذلك هدر المياه في حال تعرضها للكسر. من جانبه نفى مصدر ببلدية الخرمة عدم وجود أكثر من مضخة تقع في وسط الطرق والشوارع الداخلية، سوى مضخة تقع بأحد الشوارع الغربية لحي الخالدية، مبينا أنه تم إبلاغ الشركة المقاولة عن وضعية تلك المضخة من أجل إزالتها على وجه السرعة.