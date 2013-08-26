جوازات الخرمة تفتقد إلى بطاقات الإقامة

محمد علي السبيعي (الخرمة)

اكتظت جوازات الخرمة خلال الشهرين الماضيين بالكثير من المعاملات الخاصة بتجديد الإقامات، كون البطاقات التي يتم التجديد بها غير متوفرة في مقر جوازات الخرمة، مما سبب معاناة للمراجعين من مواطنين ومقيمين، الأمر الذي توقفت بموجبه مصالح الكثير من الأسر وسبب ربكة بأوساط المحافظة.يقول عبدالله حمود السبيعي - أحد المراجعين الذين تضرروا من عدم وجود تلك البطاقات الخاصة بتجديد الإقامات- إن دوريات المرور قبضت على سائقه الخاص إثر قيامه بالقيادة داخل شوارع المحافظة، حيث تم توقيفه إلى أن قام بمراجعة الجوازات وإظهار (برنت) يكفل له إثبات نفسه كمقيم نظامي.وبين السبيعي بأن هذا الإجراء مؤقت؛ كون البرنت لا يحتوي على صورة العامل نفسه، إنما يكتفى ببيانات العامل الرسمية الأمر الذي يسهل عملية التنقل به.وأشار عبدالله نقاء السبيعي إلى أنه ومنذ منتصف رمضان يتردد على جوازات الخرمة من أجل تجديد إقامة عاملته المنزلية، وأنه وإلى هذا الوقت دون فائدة تذكر، مطالبا في الوقت ذاته بسرعة توفير البطاقات المخصصة لتجديد الإقامات، حيث تذمر من إهمال الجوازات لشعبة جوازات الخرمة. وأضاف «إذا استمر الحال على ما هو عليه فسيتوجه إلى الطائف أو جدة من أجل إنهاء تجديد إقامة مكفولته».من جهته، أوضح مصدر في جوازات الخرمة، بأنه منذ شهر رمضان الماضي وإلى هذه الفترة وبطاقات تجديد الإقامات غير متوفرة لديهم، مبينا بأنه تم الرفع بعدم توفرها في شعبة جوازات الخرمة. مضيفا بأنهم وفروا 200 بطاقة فقط تم إنهاؤها خلال ساعة نظرا لكثرة المعاملات التي ترد إلى شعبة جوازات الخرمة، حيث بقي أكثر من ألفي معاملة تجديد بانتظار البطاقات.