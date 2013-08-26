تدشين عيادة التخاطب بمستشفى الأطفال

عبد العزيز الربيعي (الطائف)

بدأ مستشفى الأطفال في محافظة الطائف بتشغيل عيادة التخاطب المجهزة بكافة الأجهزة الحديثة في خطوة لربط العيادة مع باقي العيادات للتعامل مع حالات الأطفال الخاصة باضطرابات النطق من مشاكل نطق الحروف والتأتأة واضطرابات التوحد وفرط الحركة وبعض التخلف العقلي البسيط المرتبط بالنطق المحولة من عيادات العصبية والنفسية والوراثة والعامة.وأوضح الدكتور فهد الغامدي مدير المستشفى، أن العيادة بدأت التشغيل الفعلي لها الأسبوع الماضي وتعمل بشكل يومي، وانضمت للعيادات الموجودة مسبقا بالمستشفى لتكون رافدا في تتبع الحالات المرضية التي تحتاج المتابعة في مشاكل النطق لدى الأطفال. وأشار الغامدي إلى أن العيادة تحتوى على مضخم صوت لمساعدة ضعاف السمع، وجهاز لمساعدة التلعثم وبرنامج النطق (فيزي بتش)، وكتيبات وصور للمساعدة في تنشيط اللغة لدى الأطفال، ويقوم على العيادة فني متخصص في معالجة اضطرابات النطق. وأضاف أن العيادة استقبلت في أول أسبوع لها 35 حالة تم الكشف عليها وتحديد الجلسات لها، علما أن الجلسات تعتمد على صعوبة الحالة فهناك حالات من الممكن أن تتحسن من خلال 4 ــ 5 جلسات وبعضها تحتاج لجلسات أكثر حسب الحالة، ونوه بدور التكامل لذوي المريض في الاستمرار العلاجي والتدريبي والتوجيهي للطفل للتغلب على صعوبات النطق من خلال الاستماع للإرشادات وبرامج العيادة.