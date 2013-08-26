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أمن الطرق بعسير تحبط تهريب كميات من الأسلحة

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أمن الطرق بعسير تحبط تهريب كميات من الأسلحة أمن الطرق بعسير تحبط تهريب كميات من الأسلحة

    أحبطت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير تهريب (236) مسدساً و(341) مخزناً عائدة للأسلحة نفسها, وعدد من رشاشات كلاشنكوف وجهاز صعق كهربائي وسلاح أبيض جنبية.

وكانت إحدى دوريات الأمن الخاصة قد اشتبهت بسيارة من نوع كابرس, وبعد محاولة إيقاف قائدها حاول الهرب وبمتابعته وتضييق الحصار عليه تم استيقافه, واتضح انه شاب سعودي وعثر بحوزته على كميات من الأسلحة ومخازن الأسلحة وجهاز صعق كهربائي وسلاح أبيض جنبية.

واحيل المتورط في القضية للجهات الأمنية بشرطة عسير لاستكمال التحقيق معه وإحالته للجهات القضائية, وقد حظيت عملية ضبط المهرب بمتابعة واهتمام من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني.

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