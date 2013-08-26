سواعد المواطنين ترمم الطرق في فيفاء

في ظل تدهور حالة الطرق بمحافظة فيفاء التي أصبح من الصعوبة السير على شوارعها الضيقة، لم يجد أبناء جبال فيفاء حلا بعد أن تقطعت بهم السبل على هذه الطرقات وفشلت كل مطالباتهم ومساعيهم لتهيئتها وتوسعتها وإعادة سفلتتها، إلا أن يشمروا عن سواعدهم والقيام بمهام الصيانة على الطريق الرئيسي المؤدي لمنازلهم في فيفاء بمشاركة عدد من أبناء قبيلة الثويعي، بعد دعوة أطلقها بعض أبناء القبيلة للتعاون على صيانة طريقهم الذي تدهور بشكل أصبح السير عليه يهدد حياة المواطنين ويعيق حركة مرور المركبات بسب الانهيارات المتكررة التي تراكمت بعد فصل من هطول الأمطار.

> وبعزيمة الرجال واصل أبناء الثويعي العمل طوال البارحة بأيديهم دون معدات، تمكنوا من نقل دمار الانهيارات وإعادة بناء الأجزاء المتضررة من الطريق مع تثبيتها بالأسمنت في واقع مرير يعيشه المواطنون في فيفاء يضطرون فيه إلى تحمل مسؤوليات ومهام الجهات الخدمية التي اعتمدت على المواطن في القيام بواجباتها.