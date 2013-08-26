إطلاق اسم الشهيد الصحفى "تامر عبد الرؤوف" على أحد شوارع دمنهور

أكد اللواء "مصطفى هدهود" محافظ البحيرة أنه سيتم إطلاق اسم الزميل الراحل "تامر عبد الرؤوف" مدير مكتب جريدة الأهرام بالبحيرة على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور، تكريما وتقديرا له بعد دراسة هذا الأمر مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

وطالب هدهود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مواطنى البحيرة بالتكاتف مع الجهات التنفيذية والشعبية من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

يذكر أن محافظ البحيرة قام مؤخرا بزيارة أسرة الزميل تامر عبد الرؤوف بقرية "بنى غريان" بالمنوفية لتقديم واجب العزاء بعد استشهاده بالقرب من أحد الكمائن العسكرية بمدخل مدينة دمنهور يوم الاثنين الماضى.