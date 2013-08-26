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استئناف العمل بكمين شرطة الصحافة بمشتول السوق بعدما حرقه الإخوان

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استئناف العمل بكمين شرطة الصحافة بمشتول السوق بعدما حرقه الإخوان استئناف العمل بكمين شرطة الصحافة بمشتول السوق بعدما حرقه الإخوان

استأنف كمين شرطة الصحافة بالشرقية على حدود المحافظة مع منطقة أبوزعبل عمله مرة أخرى بعد توقفه الأيام الماضية عقب إضرام النيران بالمبنى وعدد من سيارات ومدرعات الجيش والشرطة خلال احتجاجات الإخوان على فض اعتصام رابعة.

وقال وجيه سعدون رئيس مدينة مشتول السوق أنة فور انتهاء الاحتجاجات قام شباب القوى الثورية بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمجلس من إعادة ترميم ودهان نقطة الشرطة وقامت الداخلية والجيش باستبدال مدرعات جديدة وسيارتها بآخرى جديدة بدلا من التى تم إضرام النيران فيها .

و أضاف أيمن رفعت احد الشباب الثورى المشاركين فى إعادة دهان النقطة أنة فور استعادة الهدوء بالمنطقة تم تشكيل وفد من القوى الثورى ومقابلة رئيس المدينة وطرح علية ضرورة سرعة ترميم المبنى ودهانه لأهمية وإعادة العمل فى الكمين حيث أنة من أهم الكمائن بالمنطقة خاصة لوجوده بالقرب من منطقة سجون أبوزعبل.

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مصر 365