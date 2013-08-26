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مدير أمن الإسكندرية يكرم مدير شرطة النجدة السابق

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مدير أمن الإسكندرية يكرم مدير شرطة النجدة السابق مدير أمن الإسكندرية يكرم مدير شرطة النجدة السابق

قام اللواء مصطفى القاضى مدير أمن الإسكندرية بتكريم العميد إبراهيم عبد العاطى مدير ادارة شرطة النجدة السابق على مجهوداته السابقة فى الإدارة قبل نقله مأموراً لقسم شرطة المنتزة فى حركة التنقلات الداخلية الأخيرة لضباط الشرطة .

وجاء التكريم بعد احتجاج أفراد شرطة النجدة على نقل العميد إبراهيم عبد العاطى والتظاهر أمام الإدارة للمطالبة بعودته مرة أخرى إلا أنه أعلن أن القرار جاء تنفيذاً لرغبته، الأمر الذى جعلهم يمتثلون ويقررون عقد احتفالية مساء اليوم له .

ومن جانبه قال اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية أنه فخور بدور النجدة فى تحقيق الأمن، ولتجاوب الشارع السكندرى بدوره معها، حيث إن وجود عربات النجدة يشعر المواطنين بالأمن.

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مصر 365