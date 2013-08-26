الجلاد: "السيسي" أذكى من أن يرشح نفسه للرئاسة.. والشعب واع ولن يطالبه بذلك

رئيس تحرير "الوطن": "الشاطر" قال لـ"موسى" إن المصريين لن يستطيعوا فعل شيء في 30 يونيو لأن أمريكا تدعم "الإخوان"

كتب : محمد عاشور منذ 44 دقيقة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الشعب المصري في 30 يونيو وضع يده على أكبر خطة ضد الشرق الأوسط وتفتيته المعد من قبل أمريكا.

وأضاف الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم"، أن "تنظيم الإخوان المسلمين استقوى بالخارج"، مشيرا إلى أن "أزمة الإخوان حاليا أنهم مازلوا لا يستطيعون تصديق ما حدث في 30 يونيو، لأنهم كانوا على إيمان تام بأن مرسي لن يرحل تحت أي ظرف لأن أمريكا والغرب يساندونهم".

وأشار الجلاد إلى أن "خيرت الشاطر، نائب مرشد التنظيم، أخبر عمرو موسى، وهو يضع (رجل على رجل)، أن الشعب المصري لن يستطيع أن يفعل شيئا لأن أمريكا تدعم الإخوان المسلمين، عندما طالبه موسى بضرورة تقديم تنازلات قبل ثورة 30 يوينو، أثناء اجتماعهما في منزل أيمن نور".

وأكد رئيس تحرير "الوطن"، أن "هناك مفاوضات بين الدولة والإخوان لحل الأزمة"، مشيرا إلى أن "هذه المفاوضات مستمرة من قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".

ولفت الجلاد إلى أن "التنظيم فقد قدرته على الحشد في الشوارع بعد القبض على قيادات التنظيم في المحافظات وليس القيادات العليا"، مؤكدا أن "مسؤولي المحافظات هم الكيان الحقيقي للتنظيم".

من ناحية أخرى، قال الجلاد إنه "يتوقع ألا يرشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي نفسه في الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن "ذكاء السيسي سيمنعه عن ذلك"، بحسب قوله.

كما أكد الكاتب الصحفي أن "الشعب لن ينزل في مظاهرات تطالب السيسي بترشيح نفسه؛ لأن الشعب المصري واعٍ وذكي بدرجة كافية الذكاء"، وتابع: "لابد للثوار أن يطمئنوا أن مبارك لن يعود مرة أخرى، ولا نجله جمال، حتى بعد إخلاء سبيله".