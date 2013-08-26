سالم عبدالجليل: عارضت وصف "كريمة" لـ"الإخوان" بـ"الخوارج".. ولا علاقة لي بالمؤسسة العسكرية

كتب : محمد عاشور منذ 40 دقيقة

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إنه يتقدم بالاعتذار لمن فهم تصريحات تليفزيونية سابقة بأنه صرح للجيش بقتل المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف عبد الجليل، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أنه ليس له علاقة بالقوات المسلحة، وأن علاقته بالمؤسسة العسكرية تقتصر على إلقائه لخطب ودروس دينية للجنود.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف السابق أن هناك حالة من تصيد الأخطاء، مشددا على رفضه التام للخطاب المتشدد من التيار الديني الذي يكفر الآخرين.

وأشار عبد الجليل إلى أنه عارض الشيخ أحمد كريمة وآخرين لتسميتهم الإخوان بـ"الخوارج"، منوها بأنه يشرف على أكثر من 50 واعظا في القوات المسلحة.

وتابع "سلاح المعارض هو الكلمة والصوت المرتفع، ولا ينبغي أن يحمل المواطن السلاح لأنها مهمة الجيش والشرطة، وعلى الأهالي عدم التصدي لمسيرات الإخوان تاركين الأمر للأجهزة الأمنية"، واستطرد: "ويجب على الداعية ألا ينحاز لتوجه سياسي معين".