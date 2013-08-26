مستشار الرئيس: مشكلة مياه النيل علمية ومادة بالدستور للبحث العلمى

قال عالم الفضاء المصرى عصام حجى مستشار الرئيس العلمى، إن الديمقراطية والدولة الحديثة لا يأتيان إلا بالعدل والتعليم، مضيفاً بدون بحث علمى لا توجد صناعة أو تكنولوجيا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، ناقشت مع رئيس الجمهورية تفعيل البحث العلمى فى مصر والتحديات التى تواجه البلد خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن المنح الخارجية لا تبنى الحضارة، وإنما العلم والتكنولوجيا الحديثة هى الضامنة الحقيقية لبناء مستقبل مصر.

وأشار المستشار العلمى لرئيس الجمهورية إلى أن أولوياته تتمثل فى المرحلة المقبلة فى قضية المياه فى حوض النيل وإدراج مادة فى الدستور الجديد للبحث العلمى، مشيراً إلى أن مشكلة النيل مشكلة علمية وليست سياسية.

وأكد "حجى " أن منصب المستشار العلمى لرئيس الجمهورية منزوع من أى انتماءات حزبية أو سياسية، إنما هو منصب لخدمة الوطن.