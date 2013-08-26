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موجابي يهدد بطرد الشركات الأجنبية من زيمبابوي

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موجابي يهدد بطرد الشركات الأجنبية من زيمبابوي موجابي يهدد بطرد الشركات الأجنبية من زيمبابوي

كتب : أ ش أ منذ 43 دقيقة

هدد رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي، بطرد الشركات المملوكة للأجانب في بلاده، وذلك على خلفية ما وصفه بالتدخل الغربي في الشؤون السياسية لزيمبابوي.

وقال موجابي: "لا أريد أية أفكار أو نصائح من لندن أو واشنطن"، محذرا القوى الغربية من أنه بالرغم من أن حكومة زيمبابوي، لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد، إلا أنه سيأتي الوقت لتقول "العين بالعين".

يأتي ذلك بعد رفض كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تأييد فوز موجابي الساحق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بالبلاد في 31 من الشهر الماضي، زاعمين وجود عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية.

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